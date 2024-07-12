Более 20 стран на саммите НАТО подписали «Украинский договор»

Более 20 стран в рамках саммита НАТО в Вашингтоне подписали так называемый «Украинский договор» — документ для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
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