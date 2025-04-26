Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Трамп - очередной ковбой. Бандит. Его и наняли, чтобы давить на Россию.

а зачем нам стратегические силы и современное вооружение,не будет нас-не будет и Америки!

Секушин Леонид

Зачем нам арбитры, устанавливающие правила? Давить, давить и давить! Запад понимает только грубую силу! Нас опять поимеют, в который раз! Всех нах! Долбить! Пока пощады не запросят!