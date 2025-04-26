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Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Раскрыты требования США, которые Уиткофф привезет Путину

Соединённые Штаты намерены настаивать на том, чтобы в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом Россия официально признала право Украины иметь собственные вооружённые силы и оборонную промышленность.

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Комментарии
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Геннадий Утенков
Трамп - очередной ковбой. Бандит. Его и наняли, чтобы давить на Россию.
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1 д.
J
Juri
а зачем нам стратегические силы и современное вооружение,не будет нас-не будет и Америки!
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22 час.
Секушин Леонид
Зачем нам арбитры, устанавливающие правила? Давить, давить и давить! Запад понимает только грубую силу! Нас опять поимеют, в который раз! Всех нах! Долбить! Пока пощады не запросят!
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11 час.
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