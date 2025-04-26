Брянский памятник жертвам аварии на Чернобыльской АЭС Брянск

Композиция представляет собой земной шар, расколотый трещиной. Рядом - прогнувшиеся деревья. Шар покоится на треугольной площадке, которая напоминает предупреждающий знак: «Осторожно радиация!» 26 апреля 1986 года произошло одно из трагических событий конца ХХ века - взорвался один из реакторов Чернобыльской атомной станции.