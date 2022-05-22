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РВСН: ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюс и по другим траекториям

РВСН: ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюс и по другим траекториям

Командующий Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюс и по другим траекториям.

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