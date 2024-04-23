Задержан подозреваемый в подготовке покушения на Прозорова

Украинца завербовали в 2021 году в ЛНР.фото: vk.com/nakgov--> В Луганске задержали гражданина Украины, которого подозревают в подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, сообщает пресс-служба ФСБ.
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