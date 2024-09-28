Новый скейт-парк открылся в Калининском районе Петербурга

Молодежная территория возникла благодаря инициативным жителям района Комфортное пространство для любителей экстремальных видов спорта появилось под транспортной развязкой на пересечении Пискаревского и проспекта Непокоренных, рассказали в пресс-службе администрации Калининского района.
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