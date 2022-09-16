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Вопрос дня: откуда россияне берут деньги на покупку недвижимости?

Вопрос дня: откуда россияне берут деньги на покупку недвижимости?

Социолог Петр Иванов задался в своем блоге вопросом: кто же все-таки в России покупает всю эту бесконечно строящуюся в городах недвижимость? Вопрос действительно актуальный, если учесть, что ипотечные кредиты в России берут не более 6-8% граждан.

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