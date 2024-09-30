В Челябинске лифт с ребёнком упал с 13-го этажа

Жуткий инцидент случился в районе Академ Риверсайд.Лифт полетел с 13-го этажа с ребёнком. В чате жильцов одной из многоэтажек жилого комплекса "Академ Riverside" в Челябинске обсуждают инцидент, когда лифт во время подъёма неожиданно обрушился на несколько этажей вниз.