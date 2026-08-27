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Фанаты «Барсы» показали флаги независимой Каталонии перед матчем с «Атлетиком». Из-за задержания болельщиков с эстеладами перед игрой с «Эльче» отменили чествование победителей ЧМ

Фанаты «Барселоны» устроили акцию с флагами независимой Каталонии на матче с « Атлетиком ». Перенесенный матч 1-го тура Ла Лиги проходит на « Камп Ноу » (1:0, перерыв).

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