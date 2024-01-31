Комитет палаты представителей США выступил за импичмент главы МВБ

Профильный комитет палаты представителей конгресса США поддержал процедуру импичмента в отношении главы Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Алехандро Майоркаса на фоне того, что он якобы не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции.