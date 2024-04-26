«Вот это нож в спину». В Китае предрекли поражение России на СВО и передачу Крыма в состав Украины

Вот китайцы и прокололись.... Я уже давно пишу, ЧТО ЕСЛИ США обратятся в Китаю более дружелюбно и посулят нечто весьма привлекательное для них - КИТАЙ тут же переметнется на сторону США.

Виктор Александров

Конечно, конечно, ведь ум - это прерогатива исключительно регулировщика РЭА и П. А я всего лишь учил тех, кто уже потом учили регулировщиков РЭА и П. Хотя, судя по характерному фото, как говорили в старину, "сей лик не отмечен печатью разума".