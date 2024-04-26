МО РФВчера 61K прочитали Профессор пекинского университета, специализирующийся на изучении России, Фэн Юйцзюнь опубликовал статью в издании The Economist, где заявил, что Москве придется вернуть Киеву полуостров Крым и другие территории.
«Вот это нож в спину». В Китае предрекли поражение России на СВО и передачу Крыма в состав Украины
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот китайцы и прокололись.... Я уже давно пишу, ЧТО ЕСЛИ США обратятся в Китаю более дружелюбно и посулят нечто весьма привлекательное для них - КИТАЙ тут же переметнется на сторону США.
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59 мин.
Ивашков
Сталин о Мао: — Редиска, сверху красный, внутри белый.
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50 мин.
Виктор Александров
Конечно, конечно, ведь ум - это прерогатива исключительно регулировщика РЭА и П. А я всего лишь учил тех, кто уже потом учили регулировщиков РЭА и П. Хотя, судя по характерному фото, как говорили в старину, "сей лик не отмечен печатью разума".
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39 мин.
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