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Как обеспечивают соблюдение дисциплины в школах КНР

Как обеспечивают соблюдение дисциплины в школах КНР

Частная школа на юге Китая оказалась в центре скандала после того, как обязала родителей учащихся принять правила, разрешающие применение к их детям телесных наказаний в виде ударов по ладоням или многочасового стояния.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Автор, все верно!
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10 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Если не наказывать этих пидоростков, то вырастают большие подонки, большинство!
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7 час.
Лариса Шемисова
Родители распустились до беспредела.
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5 час.
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