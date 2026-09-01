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Орловские новости

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Орёл прощается с почётным гражданином Григорием Зинченко

Орёл прощается с почётным гражданином Григорием Зинченко

Григорий Зинченко ушёл из жизни на 104-ом году, воевал на западном направлении, прошёл от Смоленска до Праги и Будапешта, был дважды контужен и несколько раз ранен.

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