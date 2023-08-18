Российские коммунисты обратились к главе РПЦ после освящения памятника Сталину

Коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР) обратилась с просьбой к главе Русской православной церкви (РПЦ), патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой прекратить проверку по факту освящения памятника Иосифу Сталину в Великих Луках.