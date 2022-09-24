Добрый Мир

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Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше никогда не будет частью Украины, которая все эти годы была для местных жителей злой мачехой.

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