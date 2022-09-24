Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше никогда не будет частью Украины, которая все эти годы была для местных жителей злой мачехой.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион больше никогда не будет частью Украины, которая все эти годы была для местных жителей злой мачехой.
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