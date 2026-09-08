Как делали макароны в первой половине XX века

Паста — пожалуй, самое популярное итальянское блюдо — берет свое начало на Сицилии XII века. Долгое время она оставалась едой для богатых и привилегированных, и только в XVIII веке промышленное производство превратило пасту в основной дешевый продукт для большинства итальянцев.