Самые богатые россияне зарабатывают в 16,6 раз больше самых бедных

Коэффициент Джини, который отражает неравномерность распределения доходов среди населения, по итогам 2024 года увеличился в России до 0,408, в то время как в 2023 году он составлял 0,405 (или вырос с 40,5% до 40,8% в процентном эквиваленте).
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