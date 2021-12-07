Зачем делать натальную карту: о чём нам говорят звёзды

Вы верите в гороскопы и астрологию? Как-то у нас была рубрика, где наш стилист рекомендовал образы «по звёздам», а ведь это реально работает!Узнать свои сильные стороны, предназначение, верную дорогу или даже будущее всем интересно, не скрывайте.