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Какой будет Третья мировая война: необычное видео

Какой будет Третья мировая война: необычное видео

The Shadow Peace — необычная короткометражка Нейла Хэллорана, в которой он превращает гигабайты нудных статистических данных в яркий и зловещий видеоряд, рассказывая о страшном будущем человечества, погруженного в ядерную войну мировых масштабов.

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