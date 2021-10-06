Какой будет Третья мировая война: необычное видео

The Shadow Peace — необычная короткометражка Нейла Хэллорана, в которой он превращает гигабайты нудных статистических данных в яркий и зловещий видеоряд, рассказывая о страшном будущем человечества, погруженного в ядерную войну мировых масштабов.
The Shadow Peace — необычная короткометражка Нейла Хэллорана, в которой он превращает гигабайты нудных статистических данных в яркий и зловещий видеоряд, рассказывая о страшном будущем человечества, погруженного в ядерную войну мировых масштабов.
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