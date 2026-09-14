В Москве во время свадебной вечеринки водосточная труба упала на девушку

В Москве во время свадебной вечеринки группа молодых людей сломала водосточную трубу, которая упала на голову сидевшей рядом девушке.
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