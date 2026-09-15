Вместе с ним уничтожены трое украинских офицеров, включая старшего лейтенанта Нацгвардии.Бойцы Вооруженных сил России ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военнослужащего, который воевал на стороне ВСУ.
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