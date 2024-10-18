В Хабаровске авто пьяного водителя отправили на СВО

В Хабаровске судебные приставы конфисковали автомобиль у мужчины, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, и передали транспортное средство в зону проведения специальной военной операции.
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