Уменьшенная версия полноприводной Победы – да, была и такая

ГАЗ-М73 явно не вписывался в эпоху, хотя и был создан согласно указаниям свыше. Ответственным работникам села вместо ГАЗ-М72 – полноприводной машины образца 1955 года на основе Победы – требовалось сделать что-то помельче, подешевле и поэкономичней.