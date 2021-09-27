Хронология ДЭГ. И никаких «задержек»

20:00· Завершение работы избирательных участков· Широкое информирование в средствах массовой информации20:15· Принят последний бюллетень ДЭГ· Широкое информирование в средствах массовой информации о завершении приема бюллетеней20:30· Собран ключ расшифрования· Публикация информации на сайте Общественного штаба Москвы и информирование широкого круга СМИ21:20· Публикация результатов голосования на выборах в муниципальный совет района Щукино (включая результаты ДЭГ) в дашборде пресс-центра для присутствующих журналистов23:00· Публикация результатов голосования на довыборах в Московскую городскую Думу в двух округах (включая результаты ДЭГ) в дашборде пресс-центра для присутствующих журналистов1:30· Публикация первых результатов голосования на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам (включая результаты ДЭГ) в дашборде пресс-центра для присутствующих журналистов2.