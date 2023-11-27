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Светлана Лужецкая приняла участие в обсуждении вопросов осуществления предпринимательской деятельности на территории города Ялта

Под руководством прокурора Республики Крым Олега Камшилoва состоялось выездное рабочее совещание с предпринимателями муниципального образования городской округ Ялта, в котором приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая, министр экономического развития Дмитрий Шeряко, глава администрации города Янина Пaвлeнко, председатель Ялтинского городского совета Констaнтин Шимaнoвский, представители предпринимательского сообщества городского округа.

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