40 The Prodigy, "Smack My Bitch Up" Представьте себе видеоигру от первого лица, в которой вашей целью было подготовиться к вечеринке, пойти в бар, напиться, напасть на барменов, вышибал и прохожих, напиться еще больше, нюхать кокаин, пойти в стрип-клуб и стать настоящей угрозой обществу.