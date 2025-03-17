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Разин о Канцерове: «Он молод, у него психология не состоявшаяся. Ему надо жениться, окрепнуть, поверить в себя. В прошлом сезоне он много психовал, потому что не мог забить»

«Металлург» обыграл «Витязь» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.  – «Витязь», вероятно, не привел бы матч в овертайм, если бы Роман Канцеров попал в пустые ворота с левого борта.

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