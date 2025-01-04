Тамбовчане смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов для защиты от мошенников

С 2025 года в России можно будет оформить самозапрет на выдачу кредитов сразу во всех банках. С 1 марта поставить запрет можно будет через портал госуслуг, а с 1 сентября заявления начнут принимать в МФЦ.
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