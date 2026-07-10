Российские ПВО за неделю сбили 10 ракет «Фламинго» и три «Нептун-МД»

За прошедшую неделю средства противовоздушной обороны России уничтожили 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии