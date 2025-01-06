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На Украине началась вспышка метапневмовируса

На Украине началась вспышка метапневмовируса, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом заявила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская со ссылкой на данные Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

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