На Украине началась вспышка метапневмовируса, фактическое число заражений выше официальных данных. Об этом заявила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов, профессор Ольга Голубовская со ссылкой на данные Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.
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