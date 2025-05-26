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"Я прыгну не подходите": Силовики пошли штурмом на квартиру приезжего, который стоял на карнизе после того как расправился с супругой

"Я прыгну не подходите": Силовики пошли штурмом на квартиру приезжего, который стоял на карнизе после того как расправился с супругой

Avia.pro - СМИ В казанском жилом комплексе «Волжская Гавань» разыгралась драма, от которой стынет кровь.

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