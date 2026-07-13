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Энциклопедия географа

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За облаками Фудзи: семейный маршрут к пагоде Чурейто за один день

Пожалуй, не существует более растиражированного образа Японии, чем священная гора Фудзи. Её безупречный конус высотой 3776 метров стал визуальной доминантой, ради которой ежегодно в страну приезжают миллионы людей.

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