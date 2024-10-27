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Результаты «Арена Марафон» 2024. Победители – Валерий Лукин и Мария Резниченко, на 21,1 км – Ахмадеев и Викулова

29 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

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