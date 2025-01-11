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Петербургский дневник

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СПбГУ через суд выселяет арендаторов Манежа Первого кадетского корпуса

СПбГУ через суд выселяет арендаторов Манежа Первого кадетского корпуса

Долгое время помещение занимал Центр творческих встреч «Эльба» Петербургский государственный университет обратился в суд с иском против Центра творческих встреч «Эльба», который с 1 сентября прошлого года незаконно занимает принадлежащее вузу помещение Манежа Первого кадетского корпуса, пишет 78.

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