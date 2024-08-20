РИА Новости: СБУ обещала $2000 россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным

Осужденная за попытку поджога пункта помощи для нужд СВО в Ярославской области Валерия Зотова получила предложение от представителя СБУ о выплате 2 тысяч долларов за совершение этого преступления, Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.