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Царьград

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Как появилась гигантская спираль в небе: Очевидцы показали полное видео

Как появилась гигантская спираль в небе: Очевидцы показали полное видео

Очевидцы показали видео, как появилась гигантская спираль в небе. Космическое зрелище оказалось не результатом фантазийных мифов, а следствием высокотехнологичного запуска спутника SpaceX NROL-69.

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