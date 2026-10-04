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"Герани" ударили по дата-центру в Одессе и логистическому центру в Черноморске

"Герани" ударили по дата-центру в Одессе и логистическому центру в Черноморске

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские войска ударили беспилотниками "Герань" по логистическому центру "Новая Почта" в Черноморске и дата-центру в Одессе.

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