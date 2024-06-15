Четверо мужиков сидели, молча пили самогон. Выпили весь. Информационных поводов ноль. Скушно. Говорить вообще не о чем.
Тоска...
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Четверо мужиков сидели, молча пили самогон. Выпили весь. Информационных поводов ноль. Скушно. Говорить вообще не о чем.
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