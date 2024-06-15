Приколисты
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Приколисты

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  • Alex Nемо
    Единственный враг который реально опасен - это страх внутри себя. Победив его - вам уже никто и ничто не будет страшным.Рыжая Нинка
  • Элеонора Коган
    Сволочи его бывшие хозяева и, особенно, молодая хозяйка,  предала Макса. Порода и ушки видите ли не те. .Забытая вещь...Забыли Макса
  • Элеонора Коган
    Но есть ещё и другие страждущие, не проходите мимо и помогите им!!!!Полный рот

Тоска...

Тоска...

Четверо мужиков сидели, молча пили самогон. Выпили весь. Информационных поводов ноль. Скушно. Говорить вообще не о чем.

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