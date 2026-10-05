Силуанов рассказал о результатах плана по обелению экономики

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что план по обелению экономики дает свои результаты, поступления от системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) с начала запуска составили 34 млрд рублей.
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