Мэр Зеленодольска о звании «Город трудовой доблести»: «Историческое событие»

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 19 января, ФедералПресс. Зеленодольск удостоился звания «Город трудовой доблести». Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поделились своими эмоциями по поводу этого события.
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