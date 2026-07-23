Markus Lenhardt/dpa/picture-alliance/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский 23 июля подтвердил, что обсуждал с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым его возможное назначение на разные посты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии