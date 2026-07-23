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Зеленский предложил Федорову несколько постов после отставки

Зеленский предложил Федорову несколько постов после отставки

Markus Lenhardt/dpa/picture-alliance/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский 23 июля подтвердил, что обсуждал с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым его возможное назначение на разные посты.

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