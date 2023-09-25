ОЦЕНКА ВРАГОВ - ЧАСТЬ ВОЙНЫ ПРОПАГАНДЫ

"Мы не успели", "стыдный результат". То, что всплыло по бывшей УССР за последние месяцы, полностью опровергает старательно созданный Западом миф о невинной овечке Украине, на которую внезапно вторглась злобная Россия.
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