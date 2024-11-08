The Guardian сообщила об ухудшении отношений между Великобританией и Украиной

Отношения между Великобританией и Украиной ухудшились после того, как Лейбористская партия во главе с Киром Стармером (действующий премьер-министр страны) пришла к власти в Лондоне в июле по итогам парламентских выборов.
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