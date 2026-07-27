Кадры горящих топливных резервуаров компании ARAMCO в городе Джидда, Саудовская Аравия. Сообщается, что объект был поражен дронами-камикадзе, запущенными из Йемена.
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Кадры горящих топливных резервуаров компании ARAMCO в городе Джидда, Саудовская Аравия. Сообщается, что объект был поражен дронами-камикадзе, запущенными из Йемена.
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