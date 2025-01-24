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Русские вертолеты Ми-35М и Ми-28НМ срывают ротацию ВСУ в Курской области

Русские вертолеты Ми-35М и Ми-28НМ срывают ротацию ВСУ в Курской области

Экипажи русских вертолетов Ми-28НМ и Ми-35М успешно провели боевую операцию в курском приграничье, уничтожив силы противника и сорвав ротацию украинских подразделений.

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