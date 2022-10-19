Президент МОК бьёт по паспорту: Бах заявил о продлении санкций против спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе своего выступления на Генассамблее ассоциации национальных комитетов в Сеуле объявил о продлении санкций, принятых в отношении спортсменов из Российской Федерации и Белоруссии.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе своего выступления на Генассамблее ассоциации национальных комитетов в Сеуле объявил о продлении санкций, принятых в отношении спортсменов из Российской Федерации и Белоруссии.
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