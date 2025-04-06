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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сайнс опоздал на гимн Японии из-за проблем с желудком – ему выписали штраф

Национальный гимн страны, где проводится Гран-при, исполняется за 46 минут до старта гонки. Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс не явился вовремя и тем самым нарушил спортивный регламент.

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