Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады

Российские саблистки в вышли в полуфинал командного турнира на олимпийских играх. В четвертьфинале спортсменки победили команду Японии со счетом 45:34 В составе нашей национальной команды выступали Софья Великая, Софья Позднякова и Ольга Никитина.
Российские саблистки в вышли в полуфинал командного турнира на олимпийских играх. В четвертьфинале спортсменки победили команду Японии со счетом 45:34 В составе нашей национальной команды выступали Софья Великая, Софья Позднякова и Ольга Никитина.
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