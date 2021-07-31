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Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады

Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады

Российские саблистки в вышли в полуфинал командного турнира на олимпийских играх. В четвертьфинале спортсменки победили команду Японии со счетом 45:34 В составе нашей национальной команды выступали Софья Великая, Софья Позднякова и Ольга Никитина.

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