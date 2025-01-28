❗️ В Крыму единовременная выплата участникам спецоперации, заключившим контракт в этом году, увеличена до полмиллиона рублей Указ Главы Крыма Сергея Аксёнова.
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❗️ В Крыму единовременная выплата участникам спецоперации, заключившим контракт в этом году, увеличена до полмиллиона рублей Указ Главы Крыма Сергея Аксёнова.