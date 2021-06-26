РОСБАЛТ

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Сергей Алексашенко: Россия vs США, новые санкции, порно и Госуслуги/«О!Пять!Росбалт». № 57

Сергей Алексашенко: Россия vs США, новые санкции, порно и Госуслуги/«О!Пять!Росбалт». № 57

Как можно оценить итоги саммита в Женеве? Почему президент США обязан ввести против России новые санкции? Что означает отсутствие Дмитрия Медведева среди лидеров предвыборного списка «Единой России»? Есть ли шансы попасть в Думу у оппозиционных кандидатов? Пройдет ли в российский парламент Григорий Явлинский? Введут ли в России новый карантин из-за вспышки коронавируса? Порно и сайт Госуслуг: что может быть общего? На эти вопросы отвечает публицист, экономист Сергей Алексашенко.

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